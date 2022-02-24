Tatvan'da 'Mesleki eğitimi tanıtma ve bilgilendirme' toplantısı

TATVAN, BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Mesleki eğitimi tanıtma ve bilgilendirme" toplantısı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine yönelik Tatvan TSO konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Turan Sevinç'in mesleki eğitim ile ilgili sunumuyla başladı. Turan, sunum kapsamında mesleki eğitimle ilgili tanıtma ve bilgilendirmede bulundu.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ise mesleki eğitimin gerekliliği ve önemine vurgu yaptı.

Tatvan ESO Başkanı Hişyari Sağnıç da, sunum ve toplantıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

Toplantıya Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Tatvan ESO Başkanı Hişyari Sağnıç, Tatvan TSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Tatvan TSO ve Tatvan ESO üyeleri katıldı. - BİTLİS