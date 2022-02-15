Tatvan'da meslek lisesi öğrencileri mobilya tasarım ve üretimi yapıyor

ADİLCEVAZ, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mobilya tasarım ve üretimi gerçekleştiriyor.

Okul müdürü Saim Özçınar, yaptığı açıklamada, geçen yıl başladıkları döner sermayeye kapsamında Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki kütüphanelere dolaplar yaptıklarını söyledi.

Kendi okullarının kütüphanesi ile Ahlat Öğretmenevi'ndeki 7 odanın mobilyalarını yaptıklarını anlatan Özçınar, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 800 bin liralık bir bütçemiz oluştu. Bu döner sermaye kapsamında öğretmen, öğrenci ve idari personel yararlanıyor. Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz'daki kütüphaneler için 300 dolap ve masa yaptık. Hidayet İlkokulu'nun mobilyalarını üretiyoruz. İl merkezindeki Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonunun dolaplarını yaptık. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor."

Okulun mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni Onur Çelik ise öğrencilerle tasarımını yaptıkları mobilyaları ürettiklerini belirtti.

Atölyede öğrencilerle sınıf, elbise, mutfak, kütüphane ve pansiyon dolapları, ahşap kamelyalar, sedirler, çalışma masası, vestiyer ve benzeri tüm mobilyaları yapabilecek potansiyele sahip olduklarını kaydeden Çelik, "Bunları döner sermaye kapsamında yapıyoruz. Bundan öğretmen ve öğrenciler faydalanıyor. Öğrencilerimiz çalışmalara gönülden ve severek katılıyor. Eğitim öğretimlerini devam ettiren öğrencilerimiz aynı zamanda hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor." diye konuştu.