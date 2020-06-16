Tatvan'da 'maskesiz sokağa çıkma yasağına' köyler de eklendi Tatvan'da 'maskesiz sokağa çıkma yasağına' köyler de eklendi Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 20 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ilçe merkezinde uygulanan "maskesiz sokağa çıkma yasağına" valiliğin almış olduğu kararla köyler de eklendi.

Tatvan'da 'maskesiz sokağa çıkma yasağına' köyler de eklendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 20 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ilçe merkezinde uygulanan "maskesiz sokağa çıkma yasağına" valiliğin almış olduğu kararla köyler de eklendi.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği kentte sıfırlanan vaka sayısının yeninden artış göstermesi üzerine Bitlis Valiliği tarafından il genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Valiliğin almış olduğu karar öncesinde Tatvan Kaymakamlığı tarafından alınan kararla 20 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ilçe merkezinde maskesiz sokağa çıkma yasaklanmıştı. Valiliğin almış olduğu karar neticesinde sadece ilçe merkezinde uygulanan yasağa köyler de dahil edildi.

16 Haziran 2020 tarihi 24.00 saatinden itibaren uygulanacak yasak öncesi ilçe merkezi ve köylerde anons yaptırılarak vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve maske takmaları konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: İHA