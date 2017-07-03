Tatvan'da Masa Tenis Turnuvası

49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası başladı.



İşletme Parkı'ndaki fuar alanında düzenlenen masa tenisi turnuvasına, küçük ve yıldızlar kategorilerinde 14 kız, 12 erkek sporcu katıldı.



Türkiye finallerinde derece giren sporcuların da yer aldığı turnuva, 4 gün yarışacak.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, yaptığı açıklamada, bu yıl 49'uncusunu düzenledikleri fuarın her gün farklı etkinliklerle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Fuar etkinlikleri kapsamında 10 ilin katılımıyla halk oyunları yarışması yapıldı. Futbol turnuvası devam ediyor. Su sporları, yöresel ev yemekleri, bisiklet ve atletizm yarışları yapılacak. Ayrıca resim, el sanatları ve kitap sergisi kuruldu, konserler veriliyor. 10 Temmuz'a kadar devam edecek fuara ve etkinliklere tüm halkımız davetlidir."