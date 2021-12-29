Tatvan'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde etiket denetimi yaptı.

İlçe genelinde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, market raflarındaki etiketleri inceleyerek gramaj ve fiyat artışlarını kontrol etti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimler yaparak haksız kazanç ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Son zamanlarda fiyat artışları nedeniyle zabıta ekiplerinin marketlerde denetimlerini sıklaştırdığını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Tatvan Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz sorumluluk sahamızdaki marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıklaştırarak olası haksız kazancın önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakları tutarak, ilgili makam ve müdürlüklere sevk ediyoruz."

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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