Tatvan'da Madde Bağımlılığı Semineri Verilecek

Tatvan ilçesinde belediye ve Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) işbirliği ile aileler için "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" semineri düzenlenecek.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, yaptığı açıklamada, düzenlenecek seminere tüm vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla çalışma yürüten AYBUDER ile bir anlaşma yaptıklarını ve belediyenin ek hizmet binasında temsilcilik açtıklarını belirten Başaran şunları kaydetti:

"Uyuşturucu batağına saplanmış olan gençlerin uyuşturucudan kurtulması konusunda burada çalışmalar yürütecek olan AYBUDER üyeleri aynı zamanda bu konuda aileleri bilgilendirecek. Bu konularda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen veya desteğe ihtiyacı olan aileler AYBUDER'in Tatvan'daki temsilciliğine gelerek görüşme sağlayabilirler.

Gençlerimizi, çocuklarımızı topluma kazandırmak ve onları sahiplenmek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bu nedenle bu konuyu önemsiyoruz. Gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklara sapmaması için çok dikkatli olmalıyız."

AYBUDER Tatvan Temsilciliği Başkanı M. Fatih Yüzügüler de, dernek ile belediye arasında işbirliği protokolü imzalandığını aktararak, "Madde bağımlılarının iyileşme sürecine destek olmak için bireysel rehberlik ve grup destek çalışmaları yapılacak. Ben bağımlılara ve ailelerine danışmanlık yapıyorum. İnşallah imkanlar arttıkça daha fazla insana hizmet etmeyi düşünüyorum. Bu konuda bana ve derneğimize desteklerini esirgemeyen Tatvan Belediye Başkanı Sayın Fettah Aksoy'a teşekkür ediyorum." dedi.