Tatvan'da "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Semineri" Verilecek

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ve Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) işbirliği ile ailelere yönelik "Madde bağımlılığı ile mücadele semineri" verilecek.

1 Nisan 2018 Pazar günü saat 13: 00'te Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan seminer öncesi Tatvan Belediyesinde düzenlenen toplantıda, seminer ve yapılacak çalışmalar son kez gözden geçirildi. Düzenlenen toplantıda seminerle ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, uyuşturucu ile mücadele noktasında birlikte hareket ettikleri Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) üyeleri tarafından 1 Nisan 2018 Pazar günü saat 13: 00'te ailelere yönelik "Madde bağımlılığı ile mücadele semineri" verileceğini söyledi. Seminere tüm halkın davetli olduğunu kaydeden Başaran, "Madde bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla çalışmalar yürüten dernek ile anlaşma yaptık ve belediyemizin ek hizmet binasında temsilcilik açtılar. Uyuşturucu batağına saplanmış olan gençlerin uyuşturucudan kurtulması konusunda burada çalışmalar yürütecek olan dernek üyeleri, aynı zamanda bu konuda aileleri bilgilendirecek. Bu konularda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen veya desteğe ihtiyacı olan aileler derneğin Tatvan'daki temsilciliğine gelerek görüşme sağlayabilirler. Gençlerimizi, çocuklarımızı topluma kazandırmak ve onları sahiplenmek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bu nedenle bu konuyu önemsiyoruz. Gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklara sapmaması için çok dikkatli olmalıyız. Aynı zamanda batağa saplanmış olan gençlerimizi ve çocuklarımızı topluma kazandırmak, onları iyileştirmek ve sahiplenmek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Merkezi Antalya'da bulunan ve Bursa ile İstanbul'da çalışma gurupları olan AYBUDER Tatvan Temsilciliği Başkanı M. Fatih Yüzügüler ise, "Derneğimiz ile Tatvan Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Madde bağımlılarının iyileşme sürecine destek olmak için bireysel rehberlik ve grup destek çalışmaları yapılacak. Ben bağımlılara ve ailelerine danışmanlık yapıyorum. İnşallah imkanlar arttıkça daha fazla insana hizmet etmeyi düşünüyorum. Bu konuda bana ve derneğimize desteklerini esirgemeyen Tatvan Belediye Başkanı Sayın Fettah Aksoy'a teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS