Tatvan'da Kültür ve Sanat Festivali

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında, O Ses Türkiye yarışması şampiyonu Emre Sertkaya, konser verdi.



Fuar alanında düzenlenen konserde sahne alan Sertkaya, seslendirdiği Türkçe, Kürtçe şarkılar ve türkülerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.



Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde alanı dolduran binlerce kişiyi coşturan Sertkaya, Tatvan'da bir müzik ziyafeti sundu.



Tatvan'da gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığını ifade eden Emre Sertkaya, "Şuan ki mutluluğumu nasıl anlatacağımı bilmiyorum, siz anladınız anlatmak istediğimi. Buraya özlemin ne demek olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Sizinle burada buluştuğum için çok mutluyum. Hepiniz başımın tacısınız. Böyle etkinlik ve programların daha fazla yapılmasını rica ediyorum." dedi.



Konser sonunda ise Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından günün anısına Sertkaya'ya plaket takdim yapıldı.