Tatvan'da 'Kripto Para Uygulamaları' semineri
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Tatvan'da 'Kripto Para Uygulamaları' semineri

11.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:53
Tatvan'da 'Kripto Para Uygulamaları' semineri

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından "Kripto Para Uygulamaları" semineri düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından "Kripto Para Uygulamaları" semineri düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeki Uçar moderatörlüğünde TATSO konferans salonunda gerçekleştirilen seminere BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Salim Erek konuşmacı olarak katıldı. Seminerde kripto paralarla ilgili bilgiler veren Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Salim Erek, 'Kripto para nedir? Blokzincir nedir? Nerelerde kullanılır? Kripto para çeşitleri? Bıtcoın, Ethereum, Tether, Rıpple, Dash, Türev araçlar ve güvenilir borsalar' gibi başlıca konulara değindi. Yatırımcıların kripto para ve benzeri alanlara yapacakları yatırımlar konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunan Erek, kulaktan duyma bilgi ve önerilerle yatırım yapılmasından kaçınılmasına dikkat çekti.

Gerçekleştirilen sunum ve seminer sonrası katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Konunun önemine dikkat çeken Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ ise seminere katkılarından dolayı akademisyenlere teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen seminere Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ'ın yanı sıra TATSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, TATSO üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS

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Tatvan'da 'Kripto Para Uygulamaları' semineri
Tatvan'da 'Kripto Para Uygulamaları' semineri
Tatvan'da 'Kripto Para Uygulamaları' semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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