Tatvan'da Köylerde Hane Ziyaretleri

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı köylerde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi amacıyla Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hane ziyaretleri yapılıyor.

SYDV personellerince ilçe merkezinde sık sık yapılan hane ziyaretlerinin yanında köylerde de hane ziyaretleri yapılmaya devam ediliyor. SYDV Müdürü Mesut Karaman'ın da sık sık katıldığı hane ziyaretlerinde, SYDV personellerince ihtiyaç sahiplerinin evleri ziyaret edilerek, hem hane incelemeleri yapılıyor hem de ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor. Başlatılan çalışma ile SYDV tarafından yapılacak olan ayni ve nakdi yardımların en sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının da yerinde belirlenmesi amaçlanıyor.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, SYDV tarafından yapılacak olan ayni ve nakdi yardımların sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ihtiyaç sahibi aileler varsa bunların belirlenmesi amacıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki hane incelemelerinin tamamlanıp köylerdeki alan taramasına geçildiğini ifade eden Kaymakam Özkan, "Hane ziyaretlerinde genel olarak ailenin durumunun yardım almaya müsait olup olmadığı yerinde yapılan incelemelerle tespit ediliyor. Bu çalışma ile aynı zamanda beyan edilen bilgilerin de doğruluğu teyit edilmiş oluyor. Hane ziyaretlerinde tespit edilen olumsuz bir durum varsa, duruma göre gerekli yönlendirmeler de yapılıyor. Hane durumu çok zayıfsa gerekli yardımlar sağlanıyor. Hanede yetim ya da öksüz varsa, başvuruları alınıp öksüz ya da yetim maaşı bağlanıyor. Yani herhangi bir durumdan dolayı durumu yardım ya da maaş almaya müsaitse bu çalışma sayesinde bunlar tespit edilip gerekli işlemler başlatılıyor. Bizim buradaki tek amacımız, SYDV aracılığıyla yapılacak olan ayni ve nakdi yardımların en adaletli şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını sağlamaktır. Bu anlamda başlatılan bu çalışmanın hedeflenen sonuçları vereceğine inanıyorum. Bu anlamda SYDV personellerimize de kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS