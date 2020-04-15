Tatvan'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor
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Kaymakamlık, Bitlis, Tatvan, Güncel

Tatvan'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı mobese kameralarıyla kontrol ediliyor.

15.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:40
Tatvan'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı mobese kameralarıyla kontrol ediliyor.

Kaymakamlık öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde, sokak ve ilçe girişinde kontrollerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yaş sınırı, sosyal mesafe ve maske kuralı konusunda vatandaşları uyaran ekipler, iş yerlerini de sürekli denetliyor.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil durum olmadıkça vatandaşların evlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

İhtiyaçların karşılanması konusunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Evlerindeki 65 yaş üstü ve hastalarımız ile ihtiyaç sahiplerine sıklıkla ulaşıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda uyarılar ve denetimler de sürdürülüyor. İlçenin giriş ve çıkışları her gün 24 saat jandarma ve polis kontrolünde. Karantinada olan köyler ve adresler gözetim altında tutuluyor, aynı zamanda ihtiyaçlar da karşılanıyor."

Kaynak: AA

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