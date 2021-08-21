Tatvan'da Kovid-19 aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sağlık Müdürlüğü, hastane, aile hekimlikleri ve kent merkezinde kurulan aşı çadırlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sağlık Müdürlüğü, hastane, aile hekimlikleri ve kent merkezinde kurulan aşı çadırlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde 14 aşı noktasında yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 68 bin doz aşı yapıldı ve hedef nüfusun yüzde 55'i aşılandı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gülver Gülen, tüm noktalarda vatandaşların randevu almadan aşı yaptırabildiğini söyledi.

Mobil aşı ekiplerinin de en ücra köylere giderek vatandaşların aşısını yaptığını anlatan Gülen, "Sosyal medyada aşı hakkında aslı olmayan ve hiçbir bilimsel kaynağa dayanmayan pek çok spekülasyon mevcut. Kısırlık yaptığına, kalp krizine neden olduğuna, genetik bozukluklarına sebep olduğuna dair gerçeği yansıtmayan söylemler var. Halkımızın bu ve buna benzer paylaşımlara, söylemlere itibar etmemesi gerekiyor. Bazı vatandaşlarımızın aşı yaptırmamasından dolayı günlük vaka sayılarında bir artış söz konusu. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu süreçle mücadele ediyoruz ve çok büyük kayıplar yaşadık. Kısıtlamalar yaşadık, eğitim öğretimden ve sosyal hayattan uzak kaldık, özellikle okulların açılmaya bu kadar yakınlaştığı şu dönemde öğretmenlerimizin, velilerimizin mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

İlçe merkezindeki aşı çadırlarında ve köylerde aşı çalışması yürüttüklerini belirten Dr. Talip Bakbak da "Bazı vatandaşlarımız internetten edindikleri veya çevreden duydukları yanlış bilgiler nedeniyle aşı olmak istemiyor. Biz de aşı noktalarına gelen veya evlerinde ulaştığımız vatandaşlarımızı aşının önemi konusunda doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız randevu almadan birinci, ikinci veya üçüncü aşılarını çok rahatlıkla yaptırabilmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir