Tatvan'da Kömür Dağıtımı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapıldı.



Bu yılki kömür dağıtımlarına erken başlayan Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi 7 bin 200 aileye hane başı 1,5 ton olmak üzere toplamda yaklaşık 11 bin ton kömür dağıtımı yaptı. SYDV personellerince ihtiyaç sahibi ailelerin kömürleri ücretsiz bir şekilde evlerine kadar ulaştırılırken, bu yılki kömür dağıtımları da sorunsuz şekilde tamamlanmış oldu.



Tatvan SYDV'nin kömür dağıtımları ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere kömür desteği sağladıklarını söyledi. Bu yılki dağıtımlar kapsamında ilçe merkezi ve bağlı köylerin toplamında 7 bin 200 aileye hane başı 1,5 ton olmak üzere toplamda yaklaşık 11 bin ton kömür dağıtımı yapıldığını belirten Kaymakam Özkan, "SYDV personellerimizin özverili çalışması sonucunda bu yıl ilçe merkezindeki 22 mahalle ve ilçeye bağlı 57 köy ile bağlı mezralarda gerçekleştirilen yardım kömürü dağıtımlarımız sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Kömür dağıtımları kapsamında bu yıl ilçe merkezinde 5 bin 750, köylerde ise bin 450 aile olmak üzere toplamında 7 bin 200 aileye hane başı 1,5 ton olmak üzere toplamda 11 bin ton kömür dağıtımı yapılmıştır. Her zaman olduğu gibi devletimiz ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye devam edecektir. Bu vesile bir kömür dağıtımlarının sorunsuz ve hızlı şekilde yapılmasında emeği geçen tüm SYDV personellerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS