Tatvan'da kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye, 47 bin 250 TL ceza
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Tatvan'da kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye, 47 bin 250 TL ceza

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 15 kişiye toplam 47 bin 250 TL ceza kesildi.

Tatvan'da kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye, 47 bin 250 TL ceza
24.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:13

 

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 15 kişiye toplam 47 bin 250 TL ceza kesildi.

Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Tatvan ilçe merkezi ile giriş ve çıkışlarında sıkı denetimler yapıldı. Denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye cezai işlem uygulandı. İzin belgesi olmayan 10 kişiye polis yol kontrol noktasında, 5 kişiye ise jandarma bölgesinde idari para cezası verildi. Kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 47 bin 250 lira idari para cezasının uygulandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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