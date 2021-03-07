Tatvan'da kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda caddelerde yoğunluk yaşandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle Van Gölü sahiline geldi.

Cadde ve sokaklarda hareketliliğin gözlendiği ilçede esnaf da uzun bir sürenin ardından hafta sonu iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

Restoran işletmecisi Taner Yanzı, hafta sonu kısıtlamaların kaldırılmasının sektör için olumlu olduğunu söyledi.

Normalleşme sürecinin ilk hafta sonunu yaşadıklarını belirten Yanzı, "Misafirlerimizi ağırladığımız için mutluyuz. Kurallara riayet ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Enis Çekitaş ise güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir