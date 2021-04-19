Tatvan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Tatvan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Tatvan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 18 Nisan'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.E.T, gözaltına alındı.

Y.E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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