Tatvan'da Kavgaya Karışan 20 Kişiden 3 Kişi Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan kavgaya karışan 20 kişiden 3 kişi tutuklandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada geçtiğimiz gün Tatvan'da çıkan kavgada 3 kişin,n tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Tatvan ilçemizde faaliyet gösteren bir işyeri sahipleri ile aralarında husumet bulunan şahıslar arasında yapılan görüşme esnasında Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga olayı meydana gelmiştir. Olaylar sırasında işyerinde ve bir araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Ayrıca olay yerinden geçen H.Y. isimli şahıs hafif şekilde yaralanmış, her iki taraftan toplam 5 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yaralanmış, yaralılardan K.C. isimli şahısın tedavisi halen devam etmekte olup olaya karışan S.D. E.D. Ö.D. R.D. S.D. C.K. R.K. M.K. F.K. D.K. Y.K. İ.K. E.K. M.K. isimli şahıslar olmak üzere toplam 14 şahıs Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce gözaltına alınmıştır. Olayda 3 adet tabanca 3 adet bıçak 2 adet demir sopa 1 adet ahşap sopa ele geçirilmiştir. Olaya karışan şahısların yakınları olan F.K. A.C.Ö. E.D. Ö.D. F.B. F.D. isimli şahıslar, 20.12.2017 tarihinde Adliye binası önünde taşkınlık yapmaları üzerine gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 1 adet tabanca, 2 adet bıçak, 6 adet sopa elde edilmiştir. Toplamda 20 şahıs gözaltına alınmıştır. Mevcutlu olarak adliyeye çıkartılan şahıslardan E.D. S.D. R.D. isimli şahıslar tutuklanmıştır. Diğer şahıslar ise serbest bırakılmıştır. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmekte ve edecektir". - BİTLİS