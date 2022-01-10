Tatvan'da karla mücadele çalışması başlatıldı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren Kar, ilçede de yaşamı olumsuz etkiledi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizle çalışması yürüttü.

Fen İşleri Müdürü Mesut Kaplan, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "İlk olarak ana arterleri açan ekiplerimiz şu an ara arterlerde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyor. Hızlı ve etkili bir çalışma yürüten ekiplerimizle kısa süre içerisinde tüm yollarımızın temizliğini tamamlayacağız." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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