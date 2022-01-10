Tatvan'da karla mücadele çalışması başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da karla mücadele çalışması başlatıldı

Tatvan'da karla mücadele çalışması başlatıldı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren Kar, ilçede de yaşamı olumsuz etkiledi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizle çalışması yürüttü.

Fen İşleri Müdürü Mesut Kaplan, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "İlk olarak ana arterleri açan ekiplerimiz şu an ara arterlerde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyor. Hızlı ve etkili bir çalışma yürüten ekiplerimizle kısa süre içerisinde tüm yollarımızın temizliğini tamamlayacağız." dedi.

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

 Meksika şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

Meksika şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title