Tatvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkardı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bir haftadır karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların 17 iş makinesi ve 30 personelle sürdürüldüğünü aktaran Geylani, şu ifadeleri kullandı:

"Mahalle aralarındaki bütün cadde ve sokaklarımızı açtık. Çarşı merkezi ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Planlı şekilde yürütülen karla mücadele çalışmalarımız kapsamında tüm ana yolları sürekli açık tutmaya gayret ettik. Çalışmalar neticesinde şu ana kadar 2 bin kamyon civarında kar şehir dışına taşındı."