Tatvan'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan yağışların ardından cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Ekipler, biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Fen İşleri Müdürü Mimar Mesut Kaplan, karla mücadele çalışmalarını 26 iş makinesi ve 83 personelle yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Kaplan, "İş makineleriyle cadde ve sokaklardaki kar temizleniyor. Karla mücadele ekiplerimiz küreklerle çarşı merkezideki kaldırımları temizliyor. Belediyemiz ile Karayolları ekipleri gece saatlere kadar çalıştı. Çarşı merkezindeki kar kamyonlarla yerleşim alanı dışına taşındı. Yol genişletme ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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