Tatvan'da karla mücadele çalışmaları
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Tatvan'da karla mücadele çalışmaları

20.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:46
Tatvan'da karla mücadele çalışmaları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Yardımcısı Bülent Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için özellikle ana arterleri ve toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmaya gayret ettiklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"İş makineleri ile kar temizleme ve yol açma çalışmalarını yürütürken, buzlanmanın önlenmesi için de tuzlama çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar 28 iş makinesi ve 70 personel ile yürütülüyor. Yoğun kar ve tipiden dolayı açılan yollar kısa sürede kapanıyor. Bu nedenle karla mücadele çalışmalarımızı, vatandaşların mağdur olmaması adına gece gündüz aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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