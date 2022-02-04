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Tatvan'da kar yeniden etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı, Mücahit Tarlan - Yerel
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Tatvan'da kar yeniden etkisini gösterdi Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeniden etkili olan kar yağışının ardından birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Tatvan'da kar yeniden etkisini gösterdi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeniden etkili olan kar yağışının ardından birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tatvan'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırarak kenti yeniden beyaza bürüdü. Kent yeniden beyaza bürünürken, belediye ekipleri de şehrin işlek caddelerinde yol temizliği yaptı. Bazı araçlar ve evler karla kaplanırken vatandaşlar ise evlerinde kalmayı tercih etti.

Kar yağışı nedeniyle birçok noktada kartpostallık görüntüler oluşurken, bazı çocuklar ise kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Tatvan'da yarım metreye kadar kar yağdığını belirten Mensur Diksin isimli vatandaş, "Tatvan'da yoğun bir kar yağışı vardı. Son iki gündür kar yağışı durdu ve güneşli bir hava vardı. Ama dün gece başlayan kar yağışı etkisini bayağı bir sürdürdü. Şu an nereden bakarsak yarım metreye kadar kar yağdı. Yine hayatı zorlaştırdı. Galiba güneşli günleri göremeyeceğiz" dedi.

Tatvan'da kar yeniden etkisini gösterdi

Tatvan'da kar yeniden etkisini gösterdi

Tatvan'da kar yeniden etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Yerel

Bitlis, Tatvan, kar, Yerel, Haber

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