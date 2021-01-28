Tatvan'da kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi okul müdürü kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi, yoldan geçen okul müdürü kurtardı.

Van Gölü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, evine doğru giderken yol kenarında bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını fark etti.

Kendi imkanlarıyla kedinin kafası kutudan çıkaran Ballıkaya, insanların doğanın korunması konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.

Çevreye atılan çöplerin hayvanlara zarar verdiğini ifade eden Ballıkaya, şöyle konuştu:

"Kedi çok korkmuştu. Kurtulduğu anda kaçıp uzaklaştı. Bu kedimizi şans eseri kurtardık ama insanların dikkatli olması lazım. Hayvansever olarak can yaşatırken, bazı canları da acıtmamalıyız. Lütfen çöpleri gelişi güzel atmayalım. Çöp kutularına bıraktığımız çöpleri de kuşlara veya sokak hayvanlarına zarar vermeyecek şekilde kapatalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir