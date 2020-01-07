Tatvan'da kadınlara yönelik sinema etkinliği
Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın eşi ve Gönül Elçileri İlçe Temsilcisi Arzu Özkan öncülüğünde düzenlenen etkinlikte kadınlar, alışveriş merkezindeki sinema salonunda Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize 2" filmini izledi.
Kadınların ilgi gösterdiği sinema etkinliği hakkında bilgi veren Özkan, ADEM kursiyerleri ve usta öğreticileriyle ilçedeki gönül elçileri için sinema etkinliği düzenlediklerini belirtti.