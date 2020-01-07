Tatvan'da kadınlara yönelik sinema etkinliği
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Tatvan'da kadınlara yönelik sinema etkinliği

Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

07.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:42
Tatvan'da kadınlara yönelik sinema etkinliği

ilçesinde kadınlara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Kaymakam 'ın eşi ve İlçe Temsilcisi Arzu Özkan öncülüğünde düzenlenen etkinlikte kadınlar, alışveriş merkezindeki sinema salonunda 'ün yazıp yönettiği "Mucize 2" filmini izledi.

Kadınların ilgi gösterdiği sinema etkinliği hakkında bilgi veren Özkan, ADEM kursiyerleri ve usta öğreticileriyle ilçedeki gönül elçileri için sinema etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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