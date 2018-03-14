Tatvan'da Kadınlara "Çocuk ve Kanser" Konulu Seminer
Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik çocuk evlilikleri, çocuk ihmali ve istismarı ile kanser türleri konularında seminer verildi.
Tatvan ilçesinde kadınlara yönelik çocuk evlilikleri, çocuk ihmali ve istismarı ile kanser türleri konularında seminer verildi.
Fatih mahallesindeki Kur'an kursundaki seminerde, Sosyal Hizmet Merkezi ile Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları 25 kadına söz konusu konularda bilgi verdi.
Ardından katılımcıların merak ettiği sorular cevaplandı.
Bu tür eğitim ve seminerlerin devam edeceği belirtildi.