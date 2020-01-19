Tatvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Tatvan Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen seminere ilçedeki aile hekimleri, hemşire ve sağlık görevlileri katıldı.
Seminere katılanlar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminerler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.