Tatvan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri
Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.
Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.
Tatvan Gençlik Merkezi personeli ve öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminer, yoğun ilgi gördü..
Tatvan Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde, sosyal çalışmacı Müzeyyen Kılıç, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Seminere, gençlik merkezi personeli, öğrenciler ile gençler katıldı.