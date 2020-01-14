Tatvan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri
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Tatvan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.

14.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:44
Tatvan'da

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.

Tatvan Gençlik Merkezi personeli ve öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminer, yoğun ilgi gördü..

Tatvan Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde, sosyal çalışmacı Müzeyyen Kılıç, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Seminere, gençlik merkezi personeli, öğrenciler ile gençler katıldı.

Kaynak: AA
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