Tatvan'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Bitlis İl Başkanlığınca, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi (AVM) önünde toplanan HAK-İŞ'e bağlı sendika üyeleri, kadın komitesi ve AK Parti Tatvan Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri adına basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun, 81 il başkanlığı olarak, şiddetin her türlüsüne "hayır" demek için toplandıklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobbinge, güvencesizliğe karşı durmak için bir arada olduklarını kaydeden Uygun, şunları söyledi:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef kadına yönelik şiddet devam etmekte ve her üç kadından biri, fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. HAK-İŞ olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz."

Kadına yönelik şiddete karşı "şiddete sıfır tolerans" yaklaşımının bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini aktaran Uygun, yapılan çalışmaların daha caydırıcı, kapsayıcı ve etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Uygun, "HAK-İŞ olarak, dün olduğu gibi bugün de insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranışa ve tutuma karşı kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.