Tatvan'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı tarafından okula müzik atölyesi yapıldı
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Tatvan'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı tarafından okula müzik atölyesi yapıldı

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Tatvan'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı tarafından okula müzik atölyesi yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından Vangölü Ortaokulu'na müzik atölyesi kuruldu.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından Vangölü Ortaokulu'na müzik atölyesi kuruldu.

Müzik atölyesini gezen KAHEV gönüllüsü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Akşit Yaşar, yaptığı açıklamada, 4 yıldır eğitime destek kampanyaları yürüttüklerini söyledi.

Okulların atölye, kütüphane ve benzeri ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Yaşar, çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de çalışmalarından dolayı KAHEV gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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