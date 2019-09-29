Tatvan'da iş yeri açılışı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde spor kompleksi ve kafeteryanın açılışı yapıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde spor kompleksi ve kafeteryanın açılışı yapıldı.
İlçedeki Nursan İş Merkezi'nde bulunan iş yerinin açılışına Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
Programın ardından spor kompleksinde bilardo turnuvası düzenlendi. Turnuvayı başlatan Geylani, iş yerinin hayırlı olmasını diledi.
İş yeri ortaklarından İzzettin Çağan, ilgilerinden dolayı davetlilere teşekkür etti.