Tatvan'da intihar girişimi - Haberler
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Tatvan'da intihar girişimi

Tatvan'da intihar girişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek isteyen genç, polis ekiplerince ikna edildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek isteyen genç, polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek isteyen genç, polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Genç, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İntihar teşebbüsünü meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetmesi dikkat çekti. - BİTLİS

Tatvan'da intihar girişimi

Tatvan'da intihar girişimi

Tatvan'da intihar girişimi

Tatvan'da intihar girişimi

Tatvan'da intihar girişimi

Tatvan'da intihar girişimi

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