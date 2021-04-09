Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "inşaat ve emlak sektör sorunları ve çözümleri" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "inşaat ve emlak sektör sorunları ve çözümleri" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından düzenlenen toplantıda; inşaat ve emlak sektöründe yaşanan sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı. TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığında düzenlenen toplantıda; sektör temsilcileri yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Toplantıda; iletilen sorun ve sıkıntıların çözümüne yönelik fikir alışverişi ve istişarelerde bulunuldu. - BİTLİS

Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı
Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı
Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ümit Öztürk Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:16:07. #1.16#
title