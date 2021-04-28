Tatvan'da ilaçlama çalışması
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Tatvan'da ilaçlama çalışması

Tatvan'da ilaçlama çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından sinsek ve haşereye karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından sinsek ve haşereye karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından yaz aylarında sivrisinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için başlatılan ilaçlama çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler tarafından 10 günlük aralıklarla dereler, bataklık alanlar ile haşere ve sivrisinek kuluçka alanlarında ilaçlaması yapılıyor. - BİTLİS

Tatvan'da ilaçlama çalışması
Tatvan'da ilaçlama çalışması
Tatvan'da ilaçlama çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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