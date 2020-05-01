Tatvan'da ihtiyaç sahiplerine yardım

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımına bulunuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımına bulunuldu.

Türk Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs dolayısıyla sıkıntı yaşayan insanlara herkesin yardımda bulunması gerektiğini aktaran Taşar, yardıma ihtiyacı olan çok sayıda insanın bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA