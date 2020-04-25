Tatvan'da ihtiyaç sahibi ailelere kıymalı ekmek dağıtıldı
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Tatvan'da ihtiyaç sahibi ailelere kıymalı ekmek dağıtıldı

Tatvan Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere kıymalı ekmek dağıttı.

25.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:30
Tatvan'da ihtiyaç sahibi ailelere kıymalı ekmek dağıtıldı

Tatvan Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere kıymalı ekmek dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntı yaşamaması için belediye ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ve ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtan belediye ekipleri, evlere sıcak yemek servisine de başladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, salgın nedeniyle bu yıl iftar çadırlarının kurulmaması kararı alındığını anımsattı.

Bu nedenle ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Geylani, şöyle konuştu:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda vatandaşların ücretsiz olarak yararlanacağı araç ve el dezenfektan istasyonları kurduk. Ekiplerimiz evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaç ve alışverişlerini gerçekleştirdiği gibi, ihtiyaç sahiplerini de yalnız bırakmıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla, tedbirlerden dolayı iftar çadırı veya AŞ noktaları oluşturamadığımız için sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırmaya yönelik çalışma yaptık. İlk dağıtımlarımız pide şeklinde kıymalı ekmek oldu. Aynı zamanda belirlenmiş olan ihtiyaç sahipleri için ekmek dağıtımı devam ediyor. Ramazan ayının ülkemiz, ilimiz, ilçemiz ve vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Tatvan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımına Türk Kızılay Tatvan Şubesi gönüllüleri de destek verdi.

Kaynak: AA

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