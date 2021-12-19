Tatvan'da husumetli aileler barıştırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Dumlupınar ve Fatih mahallelerinde yaşayan aileler arasında yaklaşık 7 ay önce iki kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, Tatvan Belediyesi Sergi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle son buldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Kaymakam Tekin Erdemir, güzel bir olay için bir araya geldiklerini söyledi.

Ailelerin barışması için çaba sarf edildiğini belirten Erdemir, şunları söyledi:

"Din adamları, kanaat önderleri, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte ailelerin barışması için var gücümüzle çalıştık. İki aile arasında barış sağlandı. Mahallelerimiz huzur buldu. Ailelerin barışmasına vesile olan herkesten Allah razı olsun. Barışan ailelere teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise husumetli aileler arasında barışın sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kavgaların insanların, ailelerin ve şehrin huzurunu kaçırdığını aktaran Geyani, "Görevimiz aynı zamanda şehrin huzurunu sağlamaktır. Barışın yapılması için uzun süredir görüşmeler yürütüyorduk. Çok şükür aileler ikna oldu ve barış sağlandı." diye konuştu.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Müftüsü Faysal Geylani, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, kanaat önderleri, din adamları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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