Tatvan'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Tatvan'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Tatvan'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Asayiş Büro Amirliğimizce, Tatvan'da meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili olarak, yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerin R.K. ve A.A. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmiş, R.K. ve A.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hırsızlık olayı neticesinde, çalınan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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