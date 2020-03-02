Tatvan'da hastane çalışanlarına yeni tip koronavirüs eğitimi
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Tatvan'da hastane çalışanlarına yeni tip koronavirüs eğitimi

Tatvan Devlet Hastanesin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenlendi.

02.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:42
Tatvan'da hastane çalışanlarına yeni tip koronavirüs eğitimi

Devlet Hastanesin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenlendi.

Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde düzenlenen eğitim programında, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Çopur tarafından, hastane çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgiler verildi ve bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolları anlatıldı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programa hastane yönetimi ve hastane çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

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