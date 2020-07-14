Tatvan'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde selden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Tatvan'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Karşıyaka, Cumhuriyet ve Kale mahallelerinde meydana gelen sel, 6 iş yeri, 30 ev ve çok sayıda bahçe, yol ile alt yapılarda hasar yol açtı.

Belediye ekipleri, selden etkilenen bölgelerde yol onarım, tadilat, temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlattı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 750 hektarlık alanda yaşanan sel ve su baskınından dolayı 6 iş yeri, 30 ev ile çok sayıda bahçe ve yolda hasar oluştuğunu belirtti.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında bölgedeki 163 konut ile iş yerlerinde inceleme yapıldığını kaydeden Geylani, şöyle konuştu:

"Yağışın olduğu an itibariyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye intikal ederek çalışma yürüttü aynı zamanda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Devlet su İşleri (DSİ) ekipleri de çalışma yaptı. Su baskını ve selden dolayı can kaybı ve yaralanma olmadı. Bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve belediyemizin ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA