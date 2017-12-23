Tatvan'da "Hanımlar Lokali" Açıldı

Tatvan ilçesinde "Hanımlar Lokali"nin açılışı yapıldı.



Tatvan Belediyesince Cumhuriyet Caddesi'nde yaptırılan lokalin açılışına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile eşi Arzu Özkan, kamu kurum amirleri ve eşleri ile davetliler katıldı.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un eşi Melek Aksoy'un girişimleri ile kurulan Hanımlar Lokali'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Melek Aksoy, yaptığı açıklamada, lokalde üyelik sistemi uygulanacağını söyledi.



Lokalde kafeterya ve spor salonu da bulunduğunu belirten Aksoy, şöyle konuştu:



"Dileyen aletli spor araç gereçlerinden faydalanarak spor yapabilir. Dileyen plates, zumba, step ve diğer spor aktivitelerinden faydalanabilir. Sağlık sorunu yaşamayan ve buradaki sportif aktivitelere uygun sağlık raporu bulunan herkes kaydını yaptırabilir. Üyelerimiz için yüzde 50 indirim uygulaması yapılacak. Bayanlar diledikleri gibi, diledikleri kadar burada vakit geçirebilecekler."