Tatvan'da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor
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Tatvan'da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Yerel

Tatvan'da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren bir akademi tarafından faaliyete geçirilen sosyal etkinlik kapsamında gençlere halk oyunları dersi veriliyor.

Tatvan'da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren bir akademi tarafından faaliyete geçirilen sosyal etkinlik kapsamında gençlere halk oyunları dersi veriliyor.

Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren bir akademi tarafından faaliyete geçirilen sosyal etkinlik kapsamında gençlere halk oyunları dersi veriliyor. Sosyal etkinlik çerçevesinde gösteriler sunan akademi öğrencileri pandemi kısıtlamalarının ardından artan düğünlerde de düğün sahiplerine gösteriler sunuyor. Son zamanlarda Bitlis'te klişe haline gelmiş düğünlerden de farklılık oluşturulması için yapılan halk oyunları gösterileri düğün sahiplerini de bir hayli mutlu ediyor. Akademi ekibi gençlerin sosyal medyadan uzaklaşıp sosyal aktivitelere yönelmesi ve Tatvan'da ki sosyal faaliyetlerin arttırılması açısından önem kazanıyor.

Açıklamalarda bulan halk oyunları antrenörü Emrullah Akdeniz; "Pandemiden sonra düğünlerin artmasıyla özellikle gerçekten bir yoğunluk başladı. Zeybek ve Reyhani yönelik koroografileri istenmeye başladı. Bizde o çalışmaları bu aralar yürütüyoruz. Diğer branşlarımıza da talepler arttı. Mesela pandemiden dolayı dışarı çıkamayan çocuklarımız evde telefon ve internet bağımlısı oldular. Gelip bize kayıt yaptıran ailelerin tamamı işte çocuğumuzu birazcık bu internet sevdasından uzaklaştırmak için ne yapabiliriz. Bizde onlara bu sanatsal müzik kurslarımızı öneriyoruz. Sanatsal kurslarımıza ilgi güzel bir düzeyde" dedi.

Halk oyunları öğrencisi Münir Demir ise; "Ben evde bunaldığımdan ötürü su&em akademide zamanımı geçiriyorum. Akademide zeybek, reyhani vs. oyunlarını öğreniyorum. Farklı kültürleri ve diğer insanlarımızın da tanıması için düğünlerde gösteriler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatvan'da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor
Tatvan'da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor
Tatvan'da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor
Tatvan'da halk oyunları gençleri sosyalleşmeye yöneltiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan

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