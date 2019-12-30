Tatvan'da halı dokuma kursu açıldı
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Tatvan'da halı dokuma kursu açıldı

Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kentteki kadınlara yönelik halı dokuma kursu açıldı.

30.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:58
Tatvan'da halı dokuma kursu açıldı

Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kentteki kadınlara yönelik halı dokuma kursu açıldı.

Mesleki Eğitim Merkezinde açılan ve 'un destek sağladığı kursa 25 kadın kayıt yaptırdı.

40 gün sürecek kursta kadınlar hem meslek öğrenecek hem de buradan elde edecekleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlayacak.

SYDV Müdürü Mesut Karaman, kursu ziyaret ederek bilgi aldı, kursiyerle sohbet eti.

Kaynak: AA
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