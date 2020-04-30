Tatvan'da günde 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Tatvan Belediyesi ve Türk Kızılay Tatvan Şubesi işbirliğiyle, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

Tatvan Belediyesi ve Türk Kızılay Tatvan Şubesi işbirliğiyle, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe genelinde her gün 3 bin kişilik sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.

"Her yıl buluştuğumuz iftar sofralarımız ve ramazan programlarımız bu yıl olmayacak ama biz yine milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz." diyen Geylani, şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftar yemeklerini evlerine teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, iftar yemeği için 153 numaralı hattımızı arayarak talepte bulunmaları yeterli. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine iftar yemeklerini teslim edeceğiz."

Türk Kızılay Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar, hijyen koşullarına dikkat edilerek hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA