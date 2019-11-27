Tatvan'da gıda denetimi

27.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:50

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Sektör Bazlı Denetim Seferberliği" kapsamında, gıda üretimi, satış ve toplu tüketim yerleri denetlendi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, halkın güvenli gıda tüketebilmesi için denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

İlçedeki gıda üretimi, satış ve toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimlerin artırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetim uzmanları 3 günde bakanlığın belirlediği et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile ekmek ve unlu mamul üreten iş yerlerini denetlemiştir. Genel ve özel hijyen gereklilikleri, kullanılan alet, ekipman, personel hijyeni, hammadde kabulü, depolanma, sıcaklık kontrolü, soğuk zincir, işletmelerin ilaçlanması ve gıda etiketleme mevzuatı konularında kontroller yapılmıştır. Türk Gıda Kodeksine uygun faaliyette bulunmayan işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında idari para cezaları uygulanacaktır. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen denetimler, 30 Kasım'a kadar devam edecek."

Kaynak: AA