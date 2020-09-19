Tatvan'da "Gazileri anma günü" programı düzenlendi
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Tatvan'da "Gazileri anma günü" programı düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Gazileri anma günü" münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tatvan'da
19.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:52

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Gazileri anma günü" münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tatvan ilçe protokolünün katılımıyla Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program çelenk sunma töreni ile başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Daha sonra anma mesajları okunması ile devam eden program Muharip Gaziler Derneği Tatvan ilçe Temsilcisi Muhittin Karatay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması ile son buldu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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