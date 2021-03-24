Tatvan'da "Finansal Okuryazarlık" eğitimi
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Tatvan'da "Finansal Okuryazarlık" eğitimi

24.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:09
Tatvan'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından Finansal Okuryazarlık Temel Eğitimi Seviye-1 ve TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni Eğitimleri düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından Finansal Okuryazarlık Temel Eğitimi Seviye-1 ve TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni Eğitimleri düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) işbirliği ile düzenlenen eğitim programına TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO yönetim kurulu, meclis üyeleri, TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri, TATSO üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda TATSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Zeki Uçar moderatörlüğünde düzenlenen Finansal Okuryazarlık Temel Eğitimi, BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Erhan Engin, TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni Eğitimini ise BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Hakan Kaya tarafından verildi.

Oldukça verimli geçen eğimler sonunda, katılımcılara TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve eğitimi veren akademisyenler tarafından katılım belgeleri takdim edildi. - BİTLİS

Tatvan'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi
Tatvan'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi
Tatvan'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi
Tatvan'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi
Tatvan'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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