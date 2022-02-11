Tatvan'da esnafa istihdama yönelik bilgilendirme toplantısı

BİTLİS (AA) - KOSGEB Bitlis Müdürlüğü ile Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESO) iş birliğiyle, Tatvan'da esnaf ve girişimcilere yönelik KOSGEB'in verdiği faizsiz istihdam kredisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan KOSGEB Bitlis Müdürü Cevat Kaya, çok sayıda sektörü kapsayan ve KOSGEB tarafından imkan sunulan çok sayıda program başlatıldığını söyledi.

Gerekli konularla ilgili bilgilendirme yaptıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"KOSGEB'in web sayfasında bu konularla alakalı daha geniş ve kapsamlı bilgilendirmeler var. Tüm işletmelerin ve girişimcilerin bu web sayfasını sürekli kullanmasını istiyoruz. Başvurular, girişimcilik, krediler, ileriye yönelik gelişim ve benzeri konular ile ilgili tüm bilgiler açıklayıcı bir şekilde web sayfamızda yer alıyor. Herkesin KOSGEB'in internet sayfasını aktif olarak kullanmasında ve bilgilenmelerinde fayda vardır."

TESO Başkanı Hişyar Sağnıç ise iş yeri açmak ve istihdam sağlamaya yönelik KOSGEB'in verdiği çok sayıda imkanların olduğunu belirtti.