Tatvan'da esnaf ve vatandaşlara bayrak ile maske dağıtıldı
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Tatvan'da esnaf ve vatandaşlara bayrak ile maske dağıtıldı

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde, ilçede esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı ile maske dağıtıldı.

Tatvan'da esnaf ve vatandaşlara bayrak ile maske dağıtıldı
19.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:58

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde, ilçede esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı ile maske dağıtıldı.

Tatvan Emniyet Müdürlüğünün organizesiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla polisler tarafından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara, Türk Bayrağı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ücretsiz maske hediye edildi.

Maske ve bayrak dağıtan polisler, Cumhuriyet Caddesinde esnaf ve vatandaşa, alınacak önlemler ile virüsten korunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan polis araçlarından ve belediye hoparlörlerinden yarın 08.00'da ilçe merkezinde ikinci bir emre kadar sokağa maskesiz çıkma yasağının başlayacağı, yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Maske ve bayrak dağıtımına yoğun ilgi gösteren esnaf ve vatandaşlar, polislere teşekkür etti.

Esnaf Fırat Erzik, sosyal mesafeyi koruduklarını ve kurallara uyduklarını ifade ederek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bize bayrak ve maske hediye eden polis arkadaşlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Canan Beybiroğlu ve diğer esnaf da bu anlamlı hediyeden dolayı polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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