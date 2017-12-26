Tatvan'da Esnaf Odası Seçimleri

Tatvan'da esnaf Hişyar Sağnıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESO) seçiminde başkan adayı olduğunu açıkladı.



Sağnıç, düzenlediği basın toplantısında, 14 Ocak 2018'de gerçekleştirecek seçimde, başkan adayı olduğunu söyledi.



Tatvan esnafına hizmet etmek amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Sağnıç, "Tatvanlı esnafımız ile sanatkarlarımızın ve halkımızın çeşitli sorunları olduğu için bizler de kendimizi toplumdan sorumlu birer birey olarak hissettiğimiz için böyle bir karar aldık." dedi.



Sağnıç, yaklaşık 35 yıldır esnaflık yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Esnafımızın farklı sorunları var elbette. Kış şartları ile ilgili, bürokrasi ile ilgili sıkıntılar yaşayan esnafımız bulunuyor. Ben ve ekip arkadaşlarım seçildiğimizde bu azınlığın taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapıp esnafımızın sesi, kulağı ve gözü olacağız. Ayrıca yüksek kiralar konusunda çalışma yürütmek gerekiyor."