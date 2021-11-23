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Tatvan'da el işi ürünleri sergisi açıldı

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Tatvan'da el işi ürünleri sergisi açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla el işi ürünleri sergisi açıldıTatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide, Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla el işi ürünleri sergisi açıldı

Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide, Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.

ADEM Koordinatörü Hatice Piral, gazetecilere, sergiyi "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla düzenlediklerini söyledi.

Sergide el emeği göz nuru 200 ürünün sergilendiğini belirten Piral, "Sergimiz 3 gün açık olacak. Elde edilen gelirle kursiyerlerimizin ve köylerdeki anaokullarının ihtiyaçlarını gidereceğiz." dedi.

Serginin açılışına, Kaymakam Tekin Erdemir, eşi Havva Erdemir, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Tatvan'da el işi ürünleri sergisi açıldı

Tatvan'da el işi ürünleri sergisi açıldı

Tatvan'da el işi ürünleri sergisi açıldı

Tatvan'da el işi ürünleri sergisi açıldı

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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